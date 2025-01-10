İstanbul'da metro seferlerine dikkat
İstanbul’da toplu taşıma kullanan vatandaşlar için önemli bir duyuru yapıldı. M1 Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı üzerindeki bazı istasyonlar, otogar viyadüğündeki çalışmalar nedeniyle hizmete kapatılacak.
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İstanbul’da, M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı-Kirazlı Metro Hattı üzerinde otogar viyadük düzenleme çalışmaları nedeniyle bazı istasyonlarda seferler durdurulacak.
Metro İstanbul’dan yapılan açıklamaya göre, çalışma tarihleri ve saatleri şöyle; (ekrana yazı)
Bu tarihler arasında Kocatepe-Otogar, Esenler-Otogar ve Terazidere-Otogar istasyonları arasında metro seferleri yapılamayacak. Cumartesi’yi Pazar’a bağlayan gecelerde de metro çalışmayacak.
Çalışmalar süresince, metro seferlerinin yapılamadığı hatlarda, çift yönlü ücretsiz İETT otobüs hizmet verecek.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi