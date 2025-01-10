İstanbul'da metro seferlerine dikkat

İstanbul’da toplu taşıma kullanan vatandaşlar için önemli bir duyuru yapıldı. M1 Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı üzerindeki bazı istasyonlar, otogar viyadüğündeki çalışmalar nedeniyle hizmete kapatılacak.

Haber Merkezi Haber Merkezi
İstanbul'da metro seferlerine dikkat
Yayınlanma:

İstanbul’da, M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı-Kirazlı Metro Hattı üzerinde otogar viyadük düzenleme çalışmaları nedeniyle bazı istasyonlarda seferler durdurulacak.

Metro İstanbul’dan yapılan açıklamaya göre, çalışma tarihleri ve saatleri şöyle; (ekrana yazı)

Bu tarihler arasında Kocatepe-Otogar, Esenler-Otogar ve Terazidere-Otogar istasyonları arasında metro seferleri yapılamayacak. Cumartesi’yi Pazar’a bağlayan gecelerde de metro çalışmayacak.

Çalışmalar süresince, metro seferlerinin yapılamadığı hatlarda, çift yönlü ücretsiz İETT otobüs hizmet verecek.

Mahkemeden emsal karar: Araç sahiplerini ilgilendiriyorMahkemeden emsal karar: Araç sahiplerini ilgilendiriyorEkonomi

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

Metro İstanbul
Günün Manşetleri
11 milyon lira ele geçirildi
Vatan Partisi'nden 'Direnen Filistin'e Selam' buluşması
20 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
7 gözaltı
Akdeniz Belediye Başkanı Sarıyıldız gözaltına alındı
Erdoğan ve Meloni görüştü
1 hafta ders yok!
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni açılımın neresinde?
Erdoğan ile Bahçeli arasında kritik görüşme
Özgür Özel sürprizini açıkladı!
Çok Okunanlar
Meteoroloji uyardı: 10 Ocak 2025 hava durumu Meteoroloji uyardı: 10 Ocak 2025 hava durumu
Meteoroloji uyardı: O tarihe dikkat! Kar geliyor Meteoroloji uyardı: O tarihe dikkat! Kar geliyor
İstanbul'da 11 Ocak'ta elektrikler kesilecek: İşte elektrik kesintisi yaşayacak o ilçeler İstanbul'da 11 Ocak'ta elektrikler kesilecek: İşte elektrik kesintisi yaşayacak o ilçeler
AFAD duyurdu: İstanbul'da 3.4 büyüklüğünde deprem AFAD duyurdu: İstanbul'da 3.4 büyüklüğünde deprem
Bakanlık açıkladı: Ödemeler hesaplarda Bakanlık açıkladı: Ödemeler hesaplarda