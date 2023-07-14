İstanbul'da metrobüs arızalandı! Yolcular duraklara yürümek zorunda kaldı
İstanbul'da yine metrobüs arızalandı. Metrobüs seferlerinde aksamalar yaşandı. Yolculardan bazıları metrobüslerden inerek duraklara yürüdü.
Beylikdüzü istikametine giden metrobüs, Florya durağında arızalandı. Arıza sonrası seferlerde aksama yaşandı. Metrobüs duraklarında uzun kuyrukları oluştu. Bazı yolcular, metrobüslerden inerek duraklara yürümeyi tercih etti.
Ekiplerin arızalı metrobüsü çekmesinin ardından seferler normale döndü.
Kaynak: TRT Haber