İstanbul'da metrobüs arızalandı! Yolcular duraklara yürümek zorunda kaldı

İstanbul'da yine metrobüs arızalandı. Metrobüs seferlerinde aksamalar yaşandı. Yolculardan bazıları metrobüslerden inerek duraklara yürüdü.

İstanbul'da metrobüs arızalandı! Yolcular duraklara yürümek zorunda kaldı
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Beylikdüzü istikametine giden metrobüs, Florya durağında arızalandı. Arıza sonrası seferlerde aksama yaşandı. Metrobüs duraklarında uzun kuyrukları oluştu. Bazı yolcular, metrobüslerden inerek duraklara yürümeyi tercih etti.

Ekiplerin arızalı metrobüsü çekmesinin ardından seferler normale döndü.

Kaynak: TRT Haber

# İstanbul # istanbul # Metrobüs
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