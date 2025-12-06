İstanbul’da metrobüs durağında bayılan 14 yaşındaki çocuk aracın altında kaldı

İstanbul Cevizlibağ’da metrobüs beklerken baygınlık geçiren 14 yaşındaki kız çocuğu, durağa yanaşan metrobüsün altında kalarak ağır yaralandı. Hayati tehlikesi sürerken sürücü gözaltına alındı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
İstanbul'da metrobüs durağında bayılan 14 yaşındaki çocuk aracın altında kaldı
Yayınlanma:

İstanbul Cevizlibağ’da metrobüs beklediği sırada baygınlık geçiren 14 yaşındaki çocuk, durağa yaklaşan metrobüsün altında kalarak ağır yaralandı.

İstanbul’da metrobüs durağında bayılan 14 yaşındaki çocuk aracın altında kaldı - Resim : 1

Olay, dün akşam saatlerinde Cevizlibağ Metrobüs Durağı’nda meydana geldi. İddiaya göre durakta metrobüs bekleyen 14 yaşındaki kız, metrobüs durağa girdiği sırada aniden bayılarak dengesini kaybetti ve yola düştü. Bu sırada durağa giriş yapan metrobüs kıza çarptı.

İstanbul’da metrobüs durağında bayılan 14 yaşındaki çocuk aracın altında kaldı - Resim : 2

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan çocuğa ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Metrobüs şoförü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

istanbul Metrobüs 14 yaşındaki çocuk
