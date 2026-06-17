İstanbul'da metrobüs durağında bıçaklı saldırı: "Yan bakma" kavgası cinayetle bitti

İstanbul Beylikdüzü'nde toplu taşıma aracında başlayıp durakta devam eden tartışmada bıçaklı saldırıya uğrayan Ferdi Aras yaşamını yitirdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İstanbul'da metrobüs durağında bıçaklı saldırı: "Yan bakma" kavgası cinayetle bitti
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Olay, 8 Haziran günü saat 17.00 sıralarında İstanbul Beylikdüzü'nde meydana geldi. Ferdi Aras ile aynı metrobüste seyahat eden B.B. ve babası M.B. arasında "yan bakma" iddiasıyla sözlü tartışma çıktı. Araç içerisindeki gerginlik kısa sürede son bulsa da tarafların Beylikdüzü durağında metrobüsten inmesiyle olay farklı bir boyuta taşındı.

Aynı durakta inen baba ve oğul ile Ferdi Aras arasında yeniden başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Arbede sırasında taraflardan biri Ferdi Aras'ı bıçakladı. Saldırının ardından bölgedekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve emniyet güçleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Aras, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ferdi Aras, doktorların gerçekleştirdiği tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

BABA SERBEST, OĞUL TUTUKLANDI

Cinayetin ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli B.B. ve babası M.G.'yi kısa sürede tespit ederek gözaltına aldı. Emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan zanlılardan B.B., 'kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, baba M.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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