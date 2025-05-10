İstanbul’da metrobüs faciası: 1 ölü, 20 yaralı

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Beylikdüzü istikametindeki Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı’nda bugün saat 16.00 sıralarında iki metrobüs çarpıştı. Durakta bekleyen metrobüse, arkadan hızla gelen başka bir metrobüsün çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Valilik açıklamasında, kazada 2’si ağır olmak üzere toplam 20 kişinin yaralandığı, yaralıların bölgedeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındığı belirtildi.