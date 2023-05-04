İstanbul'da o belediye zabıta memuru alacak

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

a) İlan edilen zabıta memuru kadroları için mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını

taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak; önlisans mezunları için 2022-KPSSP93 ve lisans

mezunları için 2022-KPSSP3 puan türünde, Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım

yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış

olmak.

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle

çıkarılmış olmamak.

c) 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye

Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru

kadrolarına başvuru yapabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak

ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda

olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark

olmamak. Boy ve Kilo tespitleri belediyemizce başvuru evrakları teslim alınmadan önce

yapılacaktır.

d) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

e) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun

nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.