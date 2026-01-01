İstanbul’da 5 ilçede eğitime 1 gün ara verildi

Sarıyer, Beykoz, Şile, Kağıthane ve Beşiktaş’ta 2 Ocak Cuma günü yüz yüze eğitime kaymakamlık kararıyla ara verildi. Bazı kamu personeli idari izinli sayılacak.

İstanbul’un Sarıyer, Beykoz, Şile, Kağıthane ve Beşiktaş ilçelerinde; resmî-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, muhtelif kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları dahil olmak üzere tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine 2 Ocak 2026 Cuma günü bir gün süreyle kaymakamlıklar kararıyla ara verildi.

Aynı ilçelerde, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan gazi, malûl gazi, engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacak. Ancak sağlık, emniyet ve karla mücadele alanında görev yapan kadın personel bu uygulamanın dışında tutulacak. 8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan anneler ise meslek grubuna bakılmaksızın idari izinli kabul edilecek.

Kararın üniversiteleri kapsamadığı, bu kurumların kendi yönetimlerinin alacağı kararlara göre hareket edeceği belirtildi.

İl genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle ekiplerin 24 saat esasıyla görev yaptığı açıklandı.

