İstanbul'da özel halk otobüslerinde kriz: 'Sefer durdurma' kararı aldılar'

Yapılan açıklamada, İstanbul'daki milyonlarca kişinin günlük yaşamında önemli bir rol üstlenen özel halk otobüslerinin işletmecilerinin ekonomik sıkıntılar ve artan maliyetler nedeniyle dayanma sınırının sonuna geldiği belirtildi.

Özel halk otobüsleri işletmecilerinin, akaryakıt zamları ve diğer ekonomik zorluklara rağmen İstanbul'un toplu taşıma sistemini ayakta tutan kritik bir hizmet sunduklarına dikkat çekildi. Ancak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin son 5 yıldır yaptığı 3 ila 4 ayı bulan ödeme gecikmeleri nedeniyle işletmecilerin iflas noktasına geldiği ifade edildi. Açıklamada, "Bugün itibarıyla belediyeden alacağımız 5 milyar lirayı aşmış durumda. Bu sadece bir borç değil, aynı zamanda binlerce emekçinin, ailelerinin ve milyonlarca insanın taşıma hakkının gasbıdır" denildi.

Diyalog arayışlarına karşılık sürekli oyalama politikalarıyla karşılaştıkları belirtilen açıklamada, "Artık ne yakıt alacak gücümüz kaldı ne de şoförlerimizin maaşlarını ödeyebilecek imkânımız var. Bu şartlar altında taşımacılık hizmeti sunmak, teknik, insani ve vicdani açıdan mümkün değil. Bu sebeple, İstanbul genelinde özel halk otobüsleri hizmetlerini durduracağız. Bu bir tehdit değil, mevcut koşulların dayattığı zorunlu bir karardır. Ya çözüm üretilir ya da İstanbul'da toplu taşıma sistemi tamamen çöker" ifadeleri kullanıldı.