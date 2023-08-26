İstanbul'da pazar günü trafiğe kapatılacak yollar belli oldu! 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama provaları tüm hızıyla sürüyor

İstanbul'da pazar günü trafiğe kapatılacak yollar belli oldu! İstanbul Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama provaları nedeniyle pazar günü Vatan Caddesi ve bağlantılı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

İstanbul'da pazar günü trafiğe kapatılacak yollar belli oldu! 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama provaları tüm hızıyla sürüyor
İstanbul'da pazar günü trafiğe kapatılacak yollar belli oldu
Editör: Süleyman Daban
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İstanbul'da pazar günü trafiğe kapatılacak yollar belli oldu! İstanbul Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama provaları nedeniyle Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul'da trafiğe kapatılacak yolları açıkladı. Vatan Caddesi ve bağlantılı yolların 27 Ağustos Pazar günü sabah saat 06.00'dan provaların bitimine kadar kapalı olacağı belirtildi.

Açıklamada, trafiğe kapatılacak yollar şöyle sıralandı:

- Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi giriş ve gelişler, D-100 kuzey ve güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri, 10. Yıl Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri, Edirnekapı'dan Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz ve Akşemsettin caddelerinden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri, Ordu Caddesi'nden ve Atatürk Bulvarı'ndan Vatan Caddesi girişleri, Aksaray'dan Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri, Keçeci Meydan Sokak'tan Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri, Hal Yolu Güney'den geliş yönüne Vatan Caddesi girişleri, Adnan Menderes Bulvarı'na çıkan tüm cadde ve sokaklar.

İstanbul'da pazar günü trafiğe kapatılacak yollar belli oldu!

Açıklamada, kapatılacak yollara alternatif olarak Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Sahil Kennedy Caddesi'nin kullanılabileceği kaydedildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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