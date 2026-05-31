İstanbul'da pazar kısıtlaması! Bu yollar kapatıldı

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, 31 Mayıs 2026 Pazar (Bugün) saat 11.00 itibarıyla trafiğe kapatılan yolları ve sürücülerin mağdur olmaması için kullanabilecekleri alternatif güzergahları tek tek duyurdu. Metro İstanbul ise saat 13.00'ten itibaren Taksim ve Şişhane hatlarında sefer kısıtlamasına gidildiğini açıkladı.

İşte iki ilçede trafiğe kapatılan yollar, alternatif rotalar ve toplu taşımadaki son durum:

Beyoğlu İlçesinde Trafiğe Kapatılan Yollar

Beyoğlu genelinde saat 11.00'den itibaren şu cadde, sokak ve yokuşlarda araç trafiğine kesinlikle izin verilmiyor:

Ana Cadde ve Bulvarlar: İstiklal Caddesi, Sıraselviler Caddesi, İnönü Caddesi, Mete Caddesi, Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu Caddesi, Boğazkesen Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Refik Saydam Caddesi, Tersane Caddesi (ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar), Irmak Caddesi, Yedikuyular Caddesi, Taşkışla Caddesi.

Kritik Noktalar: Ömer Hayyam (Tarlabaşı Taksim ayrımlarından itibaren), Atıf Yılmaz, Turnacı Başı, Hamalbaşı, Kamer Hatun, Yeni Çarşı, Meşrutiyet, Bostanbaşı, İlk Belediye, Hayriye, Asmalı Mescit, Cihangir, Tak-ı Zafer, Abdülhak Hamit, Galip Dede, Asker Ocağı, Dolapdere Taksim, Sakızağacı, Kalyoncu Kulluğu, Aynalı Çeşme, Tepebaşı.

Kapatılan Sokak ve Yokuşlar: Zambak, Meşelik, Mis, Billurcu, Balo, Sadri Alışık, Osmanlı, Dünya Sağlık, Selime Hatun Cami, Çiftevav, Akyol, Halas, Nuri Ziya, Miralay Şefikbey, Çukur, Peşkirci, Demirbaş sokakları.

Köprü Durumu: Atatürk Köprüsü'nden Taksim yönüne doğru trafik akışı tamamen durduruldu.

Beyoğlu İçin Alternatif Güzergahlar: Sürücüler; Meclis-i Mebusan Caddesi, Barbaros Bulvarı, Cumhuriyet Caddesi, Yedikuyular Caddesi, Irmak Caddesi, Piyalepaşa Bulvarı, Bülent Demir Caddesi, Bahriye Caddesi, Fişekhane Deresi Caddesi, Dereboyu Caddesi, Melek Sokak, Evliya Çelebi Caddesi, Irmak Caddesi (Taksim'den Dolapdere istikameti), Akağalar Caddesi ve Kurtuluş Caddesi'ni alternatif rota olarak kullanabilecek.

Şişli İlçesinde Trafiğe Kapatılan Yollar

Şişli bölgesinde de saat 11.00 itibarıyla şu arterler araç geçişine kapatıldı:

Taşkışla Caddesi, Mim Kemal Öke Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve Askerocağı Caddesi.

Şişli İçin Alternatif Güzergahlar: Şişli istikametini kullanacak sürücüler; Ortaklar Caddesi, Abide-i Hürriyet Caddesi, Mevlüt Pehlivan Sokak, Vali Konağı Caddesi, Hakkı Yeten Caddesi, Dolapdere Caddesi, Darülaceze Caddesi, Hrant Dink Sokak, Ebe Kızı Sokak, İzzet Paşa Sokak, Rumeli Caddesi (Nişantaşı kavşak ile Osman Bey kavşak arasında kalan kısım) ve Halaskargazi Caddesi'ne yönlendiriliyor.

Metro, Füniküler ve Teleferik Hatlarına "Valilik" Engeli

Metro İstanbul, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı acil duyuruda, Valilik kararı uyarınca bugün saat 13.00 itibarıyla ikinci bir açıklamaya kadar şu ulaşım kısıtlamalarının uygulanacağını bildirdi:

M2 Yenikapı - Hacıosman Metro Hattı: Taksim istasyonu tamamen işletmeye kapatıldı. Metro araçları

Taksim istasyonunda durmayarak, yolcu almadan seferine doğrudan devam edecek.

Şişhane İstasyonu Önemli Detay: Şişhane metrosunun İstiklal Caddesi çıkışı yolcu kullanımına kapatıldı. Vatandaşlar istasyonun diğer giriş ve çıkış kapılarını kullanabilecekler.

F1 Taksim - Kabataş Füniküler Hattı: Seferler tamamen durduruldu, hat işletmeye kapatıldı.

TF Maçka - Taşkışla Teleferik Hattı: Valilik talimatı doğrultusunda geçici süreyle hizmet dışı bırakıldı.