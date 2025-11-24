İstanbul'da pazartesi kabusu: Trafik yoğunluğu %90'ı aştı

Hafif yağmurun etkili olduğu megakentte, Pazartesi sabahı itibarıyla hem ana arterler hem de sahil yolları ile D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu üzerinde trafik çok ağır ilerliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluğu haritasından elde edilen bilgilere göre, sabah 08.30 sıralarında Anadolu Yakası'nda yoğunluk oranı yüzde 90 seviyesine ulaşırken, Avrupa Yakası'nda ise bu oran yüzde 89 olarak ölçüldü.

AVRUPA YAKASI'NDA OTOYOL VE BAĞLANTI YOLLARI FELÇ

Avrupa Yakası genelinde, D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun pek çok noktasında araçlardan oluşan uzun kuyruklar gözlemlendi.

D-100 Kara Yolu: Mecidiyeköy mevkisinde hem Ankara hem de Edirne istikametlerinde yoğunluk yaşandı. Kara yolunun Avcılar kesiminde trafik çift yönlü olarak tıkandı. Aynı zamanda Beylikdüzü'nden Tüyap'a doğru giden Edirne yönünde de yoğunluk belirgin biçimde arttı.

TEM Otoyolu: TEM'in bağlantı yollarında, özellikle Esenyurt ve Bahçeşehir bölgelerinde sürücüler ilerlemekte ciddi zorluklar çekti. Otoyolun ana güzergahında ise Firuzköy ve Ispartakule mevkilerinde, Ankara yönüne giden trafik yer yer durma noktasına geldi.

ANADOLU YAKASI'NDA KÖPRÜ GİRİŞLERİNE KADAR UZAYAN YOĞUNLUK

Anadolu Yakası'nda trafik sıkışıklığı kilometrelerce uzadı:

D-100 Kara Yolu: D-100'deki yoğunluk zinciri Tuzla bölgesinden başlayarak Avrasya Tüneli girişine kadar kesintisiz bir şekilde devam etti.

TEM Otoyolu: TEM Otoyolu'nda trafik, Sancaktepe'den başlayarak yoğunlaşmaya başladı; Ataşehir ve Üsküdar bölgelerinde bu sıkışıklık zirveye ulaştı.

Köprü Girişleri: Altunizade'den başlayarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar olan kesimde trafik ağır seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde ise araçların ilerleyişi Ataşehir bölgesinden itibaren yavaşladı.

Şile Otoyolu: Altunizade ile Ümraniye arasındaki güzergâhta da trafikte aksamalar meydana geldi.

Kara yollarındaki bu aşırı yoğunluğun yanı sıra, şehirdeki toplu ulaşım araçlarında da büyük bir kalabalık gözlendi. Özellikle metro, metrobüs ve otobüs aktarma noktalarında ciddi bir yığılma oluştu. Metrobüs duraklarında bekleyen yolcular, dolu gelen araçlara binme konusunda büyük güçlüklerle karşılaştı.