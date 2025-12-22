İstanbul'da pazartesi kabusu: Yağmur bastırdı, trafik durma noktasına geldi
Haftanın ilk iş gününde yola çıkan İstanbullular, yağışlı havanın da etkisiyle zor anlar yaşadı. Megakentin iki yakasında da trafik durma noktasına geldi.
İstanbul'da haftanın ilk günü, sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak yağışla başladı. Yağışın ulaşımı olumsuz etkilemesiyle birlikte kent genelinde trafik yoğunluğu oluştu.
Sabah saatlerinde yapılan ölçümlerde İstanbul genelindeki trafik yoğunluk oranı yüzde 82 seviyesine ulaştı.
ANADOLU YAKASI'NDA YOĞUNLUK YÜZDE 90'A DAYANDI
Kentin iki yakası arasındaki yoğunluk farkı dikkat çekti. Özellikle Anadolu Yakası'nda sürücüler büyük sıkıntı yaşadı. Saat 08.00 itibarıyla Anadolu Yakası'ndaki trafik yoğunluğu yüzde 90 sınırına dayandı.
Avrupa Yakası'nda ise yoğunluk oranı yüzde 76 olarak ölçüldü. Bu yakada özellikle köprü istikametlerinde trafik durma noktasına geldi. Ana arterler ve bağlantı yollarında trafik akışı sık sık yavaşlarken, bazı bölgelerde araçların ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.