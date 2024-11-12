İstanbul'da PKK operasyonu! 11 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul’da emniyet birimleri, Küçükçekmece'de yol kapatıp ateş yakanların yakalanması için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu çok sayıda adrese operasyon yapıldı. Terör örgütü PKK/KCK’nın talimatıyla yol kapatıp ateş yakma eylemi yaptıkları belirlenen 6 şüpheli yakalandı.

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK ve YPG/PYD üyesi olduğu tespit edilen 5 şüpheli, Başakşehir’de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 12 adet cep telefonu, 10 adet sim kartı ve 3 adet örgütsel doküman ele geçirildi.