İstanbul'da PKK operasyonu! 11 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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İstanbul'da PKK operasyonu! 11 şüpheli gözaltına alındı
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İstanbul’da emniyet birimleri, Küçükçekmece'de yol kapatıp ateş yakanların yakalanması için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu çok sayıda adrese operasyon yapıldı. Terör örgütü PKK/KCK’nın talimatıyla yol kapatıp ateş yakma eylemi yaptıkları belirlenen 6 şüpheli yakalandı.

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK ve YPG/PYD üyesi olduğu tespit edilen 5 şüpheli, Başakşehir’de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 12 adet cep telefonu, 10 adet sim kartı ve 3 adet örgütsel doküman ele geçirildi.

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