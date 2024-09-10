İstanbul'da PKK/KCK'ya operasyon: 8 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 8 ayrı adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Mert Sagit Mert Sagit
İstanbul'da PKK/KCK'ya operasyon: 8 gözaltı
Yayınlanma:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, terör örgütü PKK/KCK üyeleriyle çekilmiş fotoğrafı olan 8 şüpheli tespit edildi.

Örgütün sözde gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri Arnavutköy, Avcılar, Beyoğlu ve Esenyurt'ta 8 ayrı adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerdeki aramada örgütsel kitap ve zanlılara ait dijital materyal ele geçirildi.

MSB: "13 terörist etkisiz hale getirildi"MSB: "13 terörist etkisiz hale getirildi"Yurt
terörle mücadele KCK PKK
Günün Manşetleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete eleştiri
Narin Güran soruşturmasında sıcak gelişme
Bakan Yılmaz Tunç'tan Narin cinayetiyle ilgili açıklama
Samsun'da 2 işçi feci şekilde can verdi
İtirafçının oğlu konuştu
Narin Güran tartışması sosyal medyada nasıl manipüle edildi?
"13 terörist etkisiz hale getirildi"
Türkiye, İzlanda'yı devirdi
"Bunun hesabını adalet önünde mutlaka soracağız"
"Ordumuzun itibarına gölge düşürecek her türlü girişimin karşısındayız"
Çok Okunanlar
İtirafçının oğlu konuştu İtirafçının oğlu konuştu
20 - 50 - 100 - 500 Bin TL'nin aylık faiz getirileri ne kadar? 20 - 50 - 100 - 500 Bin TL'nin aylık faiz getirileri ne kadar?
Narin soruşturmasında yeni gelişme Narin soruşturmasında yeni gelişme
Ukrayna Türkiye'yi reddetti Ukrayna Türkiye'yi reddetti
Narin Güran soruşturmasında sıcak gelişme Narin Güran soruşturmasında sıcak gelişme