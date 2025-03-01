İstanbul’da Ramazan coşkusu: Davulcuların sahur mesaisi başladı!

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte İstanbul sokakları, maniler eşliğinde yankılanan davul sesleriyle canlandı. Kent genelinde yaklaşık 3 bin 500 ramazan davulcusu, sahur vaktinde vatandaşları uyandırmak için sokaklara indi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İstanbul’da Ramazan coşkusu: Davulcuların sahur mesaisi başladı!
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İstanbul’un 961 mahallesinde görev yapan ramazan davulcuları, ellerinde tokmakları, dillerinde geleneksel manileriyle sokak sokak gezerek vatandaşları sahura kaldırdı. Davulcular, nostaljik görüntüleri ve söyledikleri manilerle hem sahur vaktini haber verdi hem de Ramazan ayının ruhunu yaşattı.

FIRINLARDA SAHUR YOĞUNLUĞU

Davul sesleriyle uyanan vatandaşlar, sahur sofralarını tamamlamak için fırınların yolunu tuttu. Özellikle sıcak pide almak isteyenler, sahur saatlerinde fırınlarda uzun kuyruklar oluşturdu.

ESENLER'DE NOSTALJİK SAHUR ÇAĞRISI

Esenler Belediyesi ise geleneksel ramazan davulculuğunu farklı bir konseptle sundu. İlçe sakinlerini sahura kaldırmak için nostaljik vosvos araçlar kullanıldı. Özel olarak süslenen bu araçlar, davul eşliğinde sokak sokak gezerek vatandaşları sahura uyandırdı. Sahura kalkan vatandaşlar ise bu anları cep telefonlarıyla kaydederek ölümsüzleştirdi.

İstanbul’da Ramazan coşkusu: Davulcuların sahur mesaisi başladı! - Resim : 1

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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