İstanbul’da rekor operasyon: 847 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da uyuşturucu imal ve ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 847 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu. Operasyonlarda yakalanan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Yayınlanma:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da uyuşturucu imal ve ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 847 bin 600 uyuşturucu hap ile 290 kilogram ham madde ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonların İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Zeytinburnu ve Sarıyer ilçelerinde gerçekleştirildiğini duyurdu.

Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“İstanbul Valimizi, operasyonu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, operasyonu gerçekleştiren İl Jandarma Komutanımızı ve kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum.

Son 3 günde İstanbul ve Konya’da yakaladığımız uyuşturucu hap miktarı yaklaşık 2 milyon 350 bin. Gençler; geleceğinizi çalan uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden uzak durun. Biz sizin yanınızdayız. Zehir tacirlerine işledikleri suçların bedelini en ağır şekilde ödettik, ödetmeye de devam edeceğiz.”

Bakan Yerlikaya, uyuşturucuyla mücadelenin, “geleceğin teminatı olan gençleri koruma mücadelesi” olduğunu vurguladı.

operasyon uyuşturucu
