İstanbul'da Rüşvet Operasyonu

Hafriyat kamyonlarının eksik evraklarına rağmen geçişlerine izin verdikleri öne sürülen şüphelilere yönelik 6 ilde operasyon düzenlendi.



2022 ve 2023 yıllarında 67 farklı eylemde 46 polis memuru ve 62 kişinin rüşvet aldığı tespit edildi.



İstanbul başta olmak üzere Kocaeli, Bitlis, Muş, Gümüşhane ve Şırnak'ta toplam 46 adrese baskın yapıldı. 46'sı polis 105 kişi güvenlik güçlerince yakalandı.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.