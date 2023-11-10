İstanbul'da Saatlerce Sular Kesilecek! İstanbul Genelinde Yaşanacak Kesintiler Kaça Kadar Sürecek? 10 Kasım'da Su Kesintisi Yaşanacak İlçeler...
İSKİ İstanbul'da gerçekleşecek su kesintilerini önceden paylaşarak yaşanabilecek olumsuz durumları engellemek ister. 10 Kasım'da İstanbul'da yaşanacak su kesintileri kaça kadar devam edecek?
# İstanbul
BEYLİKDÜZÜ
Cumhuriyet, Büyükşehir, Barış mahallesinde yaşanan su kesintisi saat 15.00'da sona erecek.
KÜÇÜKÇEKMECE
İnönü mahallesinde yaşanan su kesintisi saat 14.00'de sona erecek.
MALTEPE
Çınar, Küçükyalı, Altıntepe mahallesinde yaşanan su kesintisi 18.00'de sona erecek.
SARIYER
Pınar mahallesinde yaşanan su kesintisi 13.00'te sona erecek.