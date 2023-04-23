İstanbul'da saatlerce sürecek elektrik kesintisi! Uzun süre gelmeyecek... İşte İstanbul 24 Nisan Pazartesi elektrik kesintileri listesi
İstanbul'da 24 Nisan Pazartesi günü uygulanacak elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından açıklama yapıldı. İstanbul'da nerede elektrikler kesilecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrikler gitti mi? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler.
İstanbul'da 24 Nisan Pazartesi günü uygulanacak planlı elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan açıklamalar yapıldı. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesildi? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçeler...
İLÇE: BAĞCILAR
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 5 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİGÜN mah 604., 614., 615., 616., 619., 623., BAĞCILAR sk / YILDIZTEPE mah 571., 576., 582., 584., 585., 586., 587., BAĞCILAR, KUYULU sk bölgelerinde 24/04/2023 15:00:00 - 24/04/2023 20:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 24 Nisan 2023 Pazartesi 15:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 24 Nisan 2023 Pazartesi 20:00
İLÇE: AVCILAR
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-ÜNİVERSİTE mah E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), HİLAL sk bölgelerinde 24/04/2023 13:00:00 - 24/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 24 Nisan 2023 Pazartesi 13:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 24 Nisan 2023 Pazartesi 16:00
İLÇE: AVCILAR
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah ORKİDE sk bölgelerinde 24/04/2023 13:00:00 - 24/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 24 Nisan 2023 Pazartesi 13:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 24 Nisan 2023 Pazartesi 16:00