İstanbul'da saatlerce sürecek elektrik kesintisi! Uzun süre gelmeyecek... İşte İstanbul 26 Nisan Çarşamba elektrik kesintileri listesi
İstanbul'da 26 Nisan Çarşamba günü uygulanacak elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından açıklama yapıldı. İstanbul'da nerede elektrikler kesilecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrikler gitti mi? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler..
İstanbul'da 26 Nisan Çarşamba günü uygulanacak planlı elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan açıklamalar yapıldı. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesildi? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçeler...
İLÇE: SİLİVRİ
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL SİLİVRİ ilce -ORTAKÖY MERKEZ mah malker,atalay sk bölgelerinde 26/04/2023 13:00:00 - 26/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 26 Nisan 2023 Çarşamba 13:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 26 Nisan 2023 Çarşamba 16:00
İLÇE: ŞİLE
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 2 saat 30 dakika
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : AKÇAKESE, ÇÖKLEMDERE, ACISU, FIRINYERİ, CUMA, ÜST KAVAKLAR, ENSAR, KIŞLA BAYIRI, SARIÇİÇEK, FESTİVAL, AĞIL, DENİZGÜLÜ, ÇIKIŞ, HİDAYET, EMSAL, ERİŞİM, GAZİPAŞA, GÜNEŞTEPE, PINAR TARLA, TÜRBELER, ZÜHRE, EMİR, DİKKAYA, DİNÇER, HOŞ, ÇOBANKIZI, HİSAR, KIRSAL, HAŞMET, KINALITAŞ, KUŞKONMAZ, PLAJLI YOL, KONAKLI, AKÇA ERİK, GÜNGÖREN, SELVA, HANEDAN (KORKADERE), ŞEHZADE (ORTA), SPOR, KAŞ, KEHRİBAR, KABAKOZ, SERDAR, ALPEREN, KUZGUNDERE, SARAÇLAR, SELİM, SEVİM, ŞEHZADE, KURULAY, PEHLİVAN, KUŞATAN, KIZILAY, SALİH, HANEDAN (KARŞI), HALKEVİ, GÜRPINAR, KURUTAŞ, KURUÇEŞME, KEVSER, KARŞIYAKA, KEMERALTI, KARBEYAZ, HANEDAN (ORTA), PİKNİK, GÖÇELİ, HANEDAN, KESE MEVKİ YOLU, DOSTLUK, KABAKOZ-ÇAYIRBAŞI YOLU
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 26 Nisan 2023 Çarşamba 12:30
Elektrik kesintisi bitiş saati : 26 Nisan 2023 Çarşamba 15:00
İLÇE: ESENYURT
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 4 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ZAFER mah 146. sk bölgelerinde 26/04/2023 12:00:00 - 26/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 26 Nisan 2023 Çarşamba 12:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 26 Nisan 2023 Çarşamba 16:00