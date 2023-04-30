İstanbul'da saatlerce sürecek elektrik kesintisi! Uzun süre gelmeyecek... İşte İstanbul 1 Mayıs Pazartesi elektrik kesintileri listesi
İstanbul'da 1 Mayıs Pazartesi günü uygulanacak elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından açıklama yapıldı. İstanbul'da nerede elektrikler kesilecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrikler gitti mi? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler.
İstanbul'da 30 Nisan Pazar günü uygulanacak planlı elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan açıklamalar yapıldı. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesildi? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçeler...
İLÇE: BEYLİKDÜZÜ
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 4 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah BİLGİ, OĞUZ sk bölgelerinde 01/05/2023 13:00:00 - 01/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 01 Mayıs 2023 Pazartesi 13:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 01 Mayıs 2023 Pazartesi 17:00
İLÇE: BAĞCILAR
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 6 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah FEVZİ ÇAKMAK sk / GÜNEŞLİ mah 1356., 1357., FEVZİ ÇAKMAK sk bölgelerinde 01/05/2023 10:00:00 - 01/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 01 Mayıs 2023 Pazartesi 10:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 01 Mayıs 2023 Pazartesi 16:00
İLÇE: AVCILAR
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 8 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah KURUÇEŞME, LİMON, MUTLU sk bölgelerinde 01/05/2023 09:00:00 - 01/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 01 Mayıs 2023 Pazartesi 09:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 01 Mayıs 2023 Pazartesi 17:00