İstanbul'da saatlerce sürecek elektrik kesintisi! Uzun süre gelmeyecek... İşte İstanbul 12 Mayıs Cuma elektrik kesintileri listesi
İstanbul'da 12 Mayıs Cuma günü uygulanacak elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından açıklama yapıldı. İstanbul'da nerede elektrikler kesilecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrikler gitti mi? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler..
İstanbul'da 12 Mayıs Cuma günü uygulanacak planlı elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan açıklamalar yapıldı. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesildi? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçeler...
İLÇE: BAHÇELİEVLER
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 4 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah GENÇLİK, GÜLİBRİŞİM, KARABEKİR, MARTI, MİLLET , ORKİDE 3, OĞUZHAN 1, SÜKÜNET, TAŞKIN, ULUS, UMMAN, YAKUT, YILDIRIM BEYAZIT, ŞEHİT FERİT DEMİR sk / ZAFER mah BAHAR, BAĞLARBAŞI, DALYAN, DEMİRHAN ÇIKMAZI, DERLİ, DOĞAN 1, DUTLU, EFLATUN, ELMALI 1, IŞILDAR, KALE, KAMER ÇIKMAZI, KANDİL 1, KONUK, SAMANYOLU, SEHER, TARHAN, TEKKE, UYSAL, UĞURLU, YADİGAR, YILDIRIM BEYAZIT sk / ÇOBANÇEŞME mah ZEMBİLCİ sk bölgelerinde 12/05/2023 12:00:00 - 12/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 12 Mayıs 2023 Cuma 12:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 12 Mayıs 2023 Cuma 16:00
İLÇE: BAŞAKŞEHİR
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 5 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah sk / BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah MUSTAFA KEMAL ATATÜRK Bulvarı., sk bölgelerinde 12/05/2023 10:00:00 - 12/05/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 12 Mayıs 2023 Cuma 10:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 12 Mayıs 2023 Cuma 15:00
İLÇE: BÜYÜKÇEKMECE
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 2 saat 30 dakika
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce -KARAAĞAÇ mah sk bölgelerinde 12/05/2023 09:30:00 - 12/05/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 12 Mayıs 2023 Cuma 09:30
Elektrik kesintisi bitiş saati : 12 Mayıs 2023 Cuma 12:00