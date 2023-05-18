İstanbul'da saatlerce sürecek elektrik kesintisi! Uzun süre gelmeyecek... İşte İstanbul 19 Mayıs Cuma elektrik kesintileri listesi
İstanbul'da 19 Mayıs Cuma günü uygulanacak elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından açıklama yapıldı. İstanbul'da nerede elektrikler kesilecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrikler gitti mi? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler..
İstanbul'da 19 Mayıs Cuma günü uygulanacak planlı elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan açıklamalar yapıldı. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesildi? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçeler...
İLÇE: AVCILAR
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 4 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah SAVAŞ, TÜRKMEN, ŞEHİT SERHAT ÖNDER sk bölgelerinde 19/05/2023 13:00:00 - 19/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 19 Mayıs 2023 Cuma 13:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 19 Mayıs 2023 Cuma 17:00
İLÇE: BAKIRKÖY
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 8 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -OSMANİYE mah Çolak İbrahim sk bölgelerinde 19/05/2023 10:00:00 - 19/05/2023 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 19 Mayıs 2023 Cuma 10:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 19 Mayıs 2023 Cuma 18:00
İLÇE: BEŞİKTAŞ
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 5 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-MECİDİYE mah CAMFENER, KATMER, KAYMAKÇI, MECİDİYE KÖPRÜSÜ, MUALLİM NACİ, ORTAKÖY DEĞİRMEN, OSMANZADE, TAYYARECİ FEVZİ, VAPURİSKELESİ, YELKOVAN, İSKELE sk / ORTAKÖY mah MECİDİYE KÖPRÜSÜ, MUALLİM NACİ sk / YILDIZ mah ORTAKÖY SALHANESİ sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MERKEZ mah İSKETE sk bölgelerinde 19/05/2023 10:00:00 - 19/05/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 19 Mayıs 2023 Cuma 10:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 19 Mayıs 2023 Cuma 15:00