İstanbul'da saatlerce sürecek elektrik kesintisi! Uzun süre gelmeyecek... İşte İstanbul 20 Mayıs Cumartesi elektrik kesintileri listesi
İstanbul'da 20 Mayıs Cumartes günü uygulanacak elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından açıklama yapıldı. İstanbul'da nerede elektrikler kesilecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrikler gitti mi? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler..
İstanbul'da 20 Mayıs Cumartesi günü uygulanacak planlı elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan açıklamalar yapıldı. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesildi? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçeler...
İLÇE: FATİH
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 8 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HOBYAR mah AŞİREFENDİ, BÜYÜK POSTANE, HAMİDİYE, HAMİDİYE TÜRBESİ, MİMAR KEMALETTİN, MİMAR VEDAT, POSTANEYANI sk / MUHSİNE HATUN mah BATUMLU sk bölgelerinde 20/05/2023 18:00:00 - 21/05/2023 02:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 20 Mayıs 2023 Cumartesi 18:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 21 Mayıs 2023 Pazar 02:00
İLÇE: FATİH
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 1 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CİBALİ mah ATATÜRK, BIÇAKÇI ÇEŞMESİ, FİL YOKUŞU, MUSABEY, YENİ TULUMBA ÇIKMAZI, ZEYREK MEHMETPAŞA sk / ZEYREK mah ATATÜRK, ZEYREK MEHMETPAŞA, İTFAİYE sk bölgelerinde 20/05/2023 13:30:00 - 20/05/2023 14:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 20 Mayıs 2023 Cumartesi 13:30
Elektrik kesintisi bitiş saati : 20 Mayıs 2023 Cumartesi 14:30
İLÇE: AVCILAR
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 4 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah CUMHURİYET, ÖĞRETMENLER sk bölgelerinde 20/05/2023 13:00:00 - 20/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 20 Mayıs 2023 Cumartesi 13:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 20 Mayıs 2023 Cumartesi 17:00