İstanbul'da saatlerce sürecek elektrik kesintisi! Uzun süre gelmeyecek... İşte İstanbul 21 Mayıs Pazar elektrik kesintileri listesi
İstanbul'da 21 Mayıs Pazar günü uygulanacak elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından açıklama yapıldı. İstanbul'da nerede elektrikler kesilecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrikler gitti mi? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler..
İstanbul'da 21 Mayıs Pazar günü uygulanacak planlı elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan açıklamalar yapıldı. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesildi? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçeler...
İLÇE: ARNAVUTKÖY
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 4 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -YASSIÖREN mah sk bölgelerinde 21/05/2023 13:00:00 - 21/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 21 Mayıs 2023 Pazar 13:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 21 Mayıs 2023 Pazar 17:00
İLÇE: ARNAVUTKÖY
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 4 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -YASSIÖREN mah sk bölgelerinde 21/05/2023 13:00:00 - 21/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 21 Mayıs 2023 Pazar 13:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 21 Mayıs 2023 Pazar 17:00
İLÇE: AVCILAR
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 4 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah DOĞU, GÜNEY, MEZARLIK ÜSTÜ sk bölgelerinde 21/05/2023 13:00:00 - 21/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 21 Mayıs 2023 Pazar 13:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 21 Mayıs 2023 Pazar 17:00