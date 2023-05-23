İstanbul'da saatlerce sürecek elektrik kesintisi! Uzun süre gelmeyecek... İşte İstanbul 24 Mayıs Çarşamba elektrik kesintileri listesi
İstanbul'da 24 Mayıs Çarşamba günü uygulanacak elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından açıklama yapıldı. İstanbul'da nerede elektrikler kesilecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrikler gitti mi? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler.
İstanbul'da 24 Mayıs Çarşamba günü uygulanacak planlı elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan açıklamalar yapıldı. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesildi? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçeler...
İLÇE: KÜÇÜKÇEKMECE
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 6 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -ATAKENT mah sk bölgelerinde 24/05/2023 00:01:00 - 24/05/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 24 Mayıs 2023 Çarşamba 00:01
Elektrik kesintisi bitiş saati : 24 Mayıs 2023 Çarşamba 06:01
İLÇE: KÜÇÜKÇEKMECE
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 2 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 705., 706., 707., AKKAVAK, AYÇİÇEĞİ, BÜYÜK KARTOPU, HANIMELİ, HAŞ HAŞ, KAYIN, TURUNÇ, YASEMİN, İNÖNÜ sk / YENİ MAHALLE mah 1.ER, 4.ŞEN, ARA-2, ARA-3, KÜME, İNÖNÜ sk bölgelerinde 24/05/2023 13:00:00 - 24/05/2023 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 24 Mayıs 2023 Çarşamba 13:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 24 Mayıs 2023 Çarşamba 15:00
İLÇE: SARIYER
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 2 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah AHMET BAYMAN, FATİH, MENDERES, ULUBAŞ, ÇAMLIKLAR, ÖZBAY sk bölgelerinde 24/05/2023 13:00:00 - 24/05/2023 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 24 Mayıs 2023 Çarşamba 13:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 24 Mayıs 2023 Çarşamba 15:00