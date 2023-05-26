İstanbul'da saatlerce sürecek elektrik kesintisi! Uzun süre gelmeyecek... İşte İstanbul 27 Mayıs Cumartesi elektrik kesintileri listesi
İstanbul'da 27 Mayıs Cumartesi günü uygulanacak elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından açıklama yapıldı. İstanbul'da nerede elektrikler kesilecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrikler gitti mi? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler.
İstanbul'da 26 Mayıs Cuma günü uygulanacak planlı elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan açıklamalar yapıldı. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesildi? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçeler...
İLÇE: BAKIRKÖY
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 2 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ- ŞENLİKKÖY mah AY, AYAR, BAKIŞ, BİLLUR, DÜZGÜN, EKŞİ NAR, ERTÜRK, FLORYA, GÜMÜŞ, HÜRRİYET, SELVİ, TAN, TARIMCILAR, VİŞNELİ, YENİ BAĞLAR, YÜKSEL, ÇEKMECE YOLU, ÖZGEN sk bölgelerinde 27/05/2023 01:00:00 - 27/05/2023 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 27 Mayıs 2023 Cumartesi 01:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 27 Mayıs 2023 Cumartesi 03:00
İLÇE: BAKIRKÖY
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 2 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -YEŞİLKÖY mah sk / ŞENLİKKÖY mah sk bölgelerinde 27/05/2023 01:00:00 - 27/05/2023 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 27 Mayıs 2023 Cumartesi 01:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 27 Mayıs 2023 Cumartesi 03:00
İLÇE: BAKIRKÖY
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 2 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -YEŞİLKÖY mah sk / ŞENLİKKÖY mah sk bölgelerinde 27/05/2023 01:00:00 - 27/05/2023 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 27 Mayıs 2023 Cumartesi 01:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 27 Mayıs 2023 Cumartesi 03:00