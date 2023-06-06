İstanbul'da saatlerce sürecek elektrik kesintisi! Uzun süre gelmeyecek... İşte İstanbul 7 Haziran Çarşamba elektrik kesintileri listesi
İstanbul'da 7 Haziran Çarşamba günü uygulanacak elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından açıklama yapıldı. İstanbul'da nerede elektrikler kesilecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrikler gitti mi? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler
İstanbul'da 7 Haziran Çarşamba günü uygulanacak planlı elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan açıklamalar yapıldı. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesildi? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçeler...
İLÇE: ŞİŞLİ
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Şişli
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-19 MAYIS mah 19 MAYIS, AYYILDIZ, AŞÇILAR, FULYA BAYIRI, MEHMETÇİK, MİRALAY RAFET, YENİ İLHAN, ÇORUH sk / FULYA mah AYGÖREN, AYGÜN, BELEN, BÜLBÜL, BİLGE, DENİZHAN, EMİROĞLU, EMİRŞAH, ESENLER, FULYA BAYIRI, GÖRÜNTÜ, GÜLSEREN, HÜSEYİN CAHİT YALÇIN, KOZACIK, MEHMETÇİK, NAR ÇİÇEĞİ 1, OĞUZHAN, SAKIZ AĞACI, TOSUN, ÇELTİK, ÇİĞDEM 1, ÖRMECİ, ÖZLÜCE, ÜNSAL, ÜÇOBALAR sk / MEŞRUTİYET mah AKKİRMAN, ALBAY SADİ ALANTAR, BUKET, CEVHER, ELHAN, HİKMET ÇIKMAZI, ÖZLEM sk bölgelerinde 07/06/2023 00:00:00 - 07/06/2023 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi nedeni : Manevra Çalışması
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 07 Haziran 2023 Çarşamba 00:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 07 Haziran 2023 Çarşamba 03:00
İLÇE: FATİH
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 6 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Fatih
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HIRKA-İ ŞERİF mah ADNAN MENDERES VATAN sk bölgelerinde 07/06/2023 00:00:00 - 07/06/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi nedeni : Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 07 Haziran 2023 Çarşamba 00:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 07 Haziran 2023 Çarşamba 06:00
İLÇE: ESENYURT
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 8 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Esenyurt
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ORHAN GAZİ mah 14.YOL, 15.YOL, 16.YOL, 1658., 17.YOL, 18.YOL, 19.YOL sk bölgelerinde 07/06/2023 00:00:00 - 07/06/2023 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi nedeni : Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 07 Haziran 2023 Çarşamba 00:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 07 Haziran 2023 Çarşamba 17:00