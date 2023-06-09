İstanbul'da saatlerce sürecek elektrik kesintisi! Uzun süre gelmeyecek... İşte İstanbul 10 Haziran Cumartesi elektrik kesintileri listesi
İstanbul'da 10 Haziran Cumartesi günü uygulanacak elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından açıklama yapıldı. İstanbul'da nerede elektrikler kesilecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrikler gitti mi?İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler
İstanbul'da 10 Haziran Cumartesi günü uygulanacak planlı elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan açıklamalar yapıldı. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesildi? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçeler...
İLÇE: EYÜPSULTAN
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce -PİRİNÇÇİ mah sk bölgelerinde 10/06/2023 17:00:00 - 10/06/2023 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 2 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Eyüpsultan
Elektrik kesintisi nedeni : Yatırım / Dönüşüm Çalışması
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 10 Haziran 2023 Cumartesi 17:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 10 Haziran 2023 Cumartesi 19:00
İLÇE: SİLİVRİ
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Silivri
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah SABRİ TUNALI sk bölgelerinde 10/06/2023 13:00:00 - 10/06/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi nedeni : Yatırım / Dönüşüm Çalışması
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 10 Haziran 2023 Cumartesi 13:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 10 Haziran 2023 Cumartesi 16:00
İLÇE: SULTANGAZİ
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 2 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Sultangazi
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESKİ HABİPLER mah VEFA POYRAZ sk bölgelerinde 10/06/2023 13:00:00 - 10/06/2023 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi nedeni : Yatırım / Dönüşüm Çalışması
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 10 Haziran 2023 Cumartesi 13:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 10 Haziran 2023 Cumartesi 15:00