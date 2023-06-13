İstanbul'da saatlerce sürecek elektrik kesintisi! Uzun süre gelmeyecek... İşte İstanbul 14 Haziran Çarşamba elektrik kesintileri listesi
İstanbul'da 14 Haziran Çarşamba günü uygulanacak elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından açıklama yapıldı. İstanbul'da nerede elektrikler kesilecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrikler gitti mi? İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler...
İstanbul'da 14 Haziran Çarşamba günü uygulanacak planlı elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan açıklamalar yapıldı. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesildi? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçeler...
İLÇE: FATİH
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 6 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Fatih
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MERCAN mah FİNCANCILAR, FİNCANCILAR ÇIKMAZI, NASUHİYE, PAŞA CAMİİ, VASIF ÇINAR, İSMETİYE sk / RÜSTEMPAŞA mah VASIF ÇINAR sk / SÜLEYMANİYE mah İSMETİYE sk / TAHTAKALE mah UZUNÇARŞI, VASIF ÇINAR sk bölgelerinde 14/06/2023 23:30:00 - 15/06/2023 05:30:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi nedeni : Yatırım / Yeni OG Tesisi
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 14 Haziran 2023 Çarşamba 23:30
Elektrik kesintisi bitiş saati : 15 Haziran 2023 Perşembe 05:30
İLÇE: GAZİOSMANPAŞA
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 4 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Gaziosmanpaşa
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MEVLANA mah 832., 833., 836/1., 836/2., 875., SEFA sk bölgelerinde 14/06/2023 13:00:00 - 14/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi nedeni : Abone/Şube Bağlantısı
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 14 Haziran 2023 Çarşamba 13:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 14 Haziran 2023 Çarşamba 17:00
İLÇE: SİLİVRİ
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Silivri
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah SABRİ TUNALI sk bölgelerinde 14/06/2023 13:00:00 - 14/06/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi nedeni : Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 14 Haziran 2023 Çarşamba 13:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 14 Haziran 2023 Çarşamba 16:00