İstanbul'da saatlerce sürecek elektrik kesintisi! Uzun süre gelmeyecek... İşte İstanbul 9 Haziran Cuma elektrik kesintileri listesi
İstanbul'da 9 Haziran Cuma günü uygulanacak elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından açıklama yapıldı. İstanbul'da nerede elektrikler kesilecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrikler gitti mi? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler
İstanbul'da 9 Haziran Cuma günü uygulanacak planlı elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan açıklamalar yapıldı. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesildi? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçeler...
İLÇE: KAĞITHANE
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 6 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Kağıthane
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah EMEL, SOKULLU, YAVUZ SELİM, YENAL, ZÜHRE, İLKE sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah ALİBEY, KUBAN, ÇOBANÇEŞME sk / NURTEPE mah AKİF, ALPER, ALİBEY, ARALIK, ARI, AYLİN, AYYÜZLÜ, BİRGÜL, CEMAL, DARGIN, FEDAKAR, GÜVEN, HAVADAR, HÜSNÜHAL, KAPTANPAŞA, KARANFİL, KARASU, KUBAN, KUTLU, MESKEN, NAR ÇİÇEĞİ, OSMANPAŞA, PAMUKKALE, SEDEF, SOKULLU, TAHİR, ÇAM, ÇAPRAZ, ÇİLEKLİ, ÖLÇÜ, ÖZEN, ÖĞÜT, ŞAİR NİGAR sk bölgelerinde 09/06/2023 14:00:00 - 09/06/2023 20:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi nedeni : Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 09 Haziran 2023 Cuma 14:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 09 Haziran 2023 Cuma 20:00
İLÇE: SİLİVRİ
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Silivri
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah MORMENEKŞE sk bölgelerinde 09/06/2023 13:00:00 - 09/06/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi nedeni : Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 09 Haziran 2023 Cuma 13:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 09 Haziran 2023 Cuma 16:00
İLÇE: ESENYURT
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 4 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Esenyurt
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 117. sk bölgelerinde 09/06/2023 13:00:00 - 09/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi nedeni : Abone/Şube Bağlantısı
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 09 Haziran 2023 Cuma 13:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 09 Haziran 2023 Cuma 17:00