İstanbul sabaha operasyonla uyandı. Beyoğlu'nda işyeri kurşunlama ve silahla yaralama gibi olaylara karıştığı belirtilen 14 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da sabah saatlerinde 29 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.



İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Beyoğlu bölgesinde işyeri kurşunlama ve silahla yaralama gibi 20 ayrı olaya karıştığı belirtilen iki suç örgütünden 14 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan bazı şüphelilerin 1 Nisan'da 7 kişinin yaralandığı Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi Yamak sokakta bulunan kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırı olayıyla bağlantısı olduğu öğrenildi.



