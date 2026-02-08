İstanbul'da sağanak, 2 ilde sarı kod! 8 Şubat Pazar hava durumu: Kar ve yağmur geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 Şubat 2026 Pazar gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Son tahminlere göre yurt genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak; Mersin ve Karaman hariç ülkenin büyük bölümünde aralıklı yağış görülecek. Yağışların ağırlıkla yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenirken, bazı illerde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak.

İSTANBUL DAHİL BİRÇOK İLDE SAĞANAK YAĞIŞ

Kuvvetli sağanak beklenen yerler arasında Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Çanakkale, Aksaray, Niğde, Ordu, Hakkari, Bitlis, Bingöl, Muş ve Şırnak çevreleri yer alıyor. Balıkesir’in kuzey kesimlerinde de yer yer kuvvetli sağanak öngörülüyor. İstanbul’da yağışın öğle saatlerinden sonra etkisini artırması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU VE DOĞU KARADENİZ’DE KAR BEKLENİYOR

Yağışların Doğu Anadolu’nun doğusunda, Sivas çevrelerinde, Bayburt, Bingöl ve Tunceli çevrelerinde ve Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don bekleniyor. Kar yağışının Tunceli, Bayburt, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari ve Ardahan’da yoğun şekilde etkili olacağı bildirildi.

2 İLDE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji, Kocaeli ve Sakarya için sarı kodlu uyarı yaptı. Pazar günü öğle saatlerinden itibaren iki ilde kuvvetli sağanak bekleniyor. Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

KUZEY VE İÇ KESİMLERDE SICAKLIK AZALIYOR

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde biraz azalacağı, ülke genelinde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden, Marmara ve Batı Karadeniz’de ise kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğu belirtildi. Bu bölgelerde oluşabilecek risklere karşı uyarı yapıldı.