İstanbul'da sağanak etkili oluyor! Yollar göle döndü, bahçe duvarları çöktü

İstanbul'un birçok ilçesinde sağanak etkili olurken bazı yerlerde yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı. Eyüpsultan'da sağanak sonrası bir binanın bahçe duvarı yıkıldı.

Mert Sagit Mert Sagit
İstanbul'da sağanak etkili oluyor! Yollar göle döndü, bahçe duvarları çöktü
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Meteoroloji tarafından yapılan uyarılarda İstanbul'da sağanak yağışı başlayacağı ifade edilmişti. Yapılan uyarıların ardından İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan aralıklı yağış bugün de etkisini sürdürdü.

SÜRÜCÜLER İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ

Su birikintilerinin yaşandığı 15 Temmuz Köprüsü'nde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Ümraniye, Alibeyköy, Gaziosmanpaşa, Güngören, Maltepe ve Üsküdar'da da yollarda su birikintileri oluştu. Su birikintileri nedeniyle araçlar ve yayalar zorluk yaşadı.

 BAHÇE DUVARI DEVRİLDİ

Yağışlar Eyüpsultan'da bulunan bir binanın duvarını yıkarak bahçeye doldu. Bahçeden de binanın bodrum katındaki daireye giren su nedeniyle itfaiye ekiplerine haber verildi. Su basan evdeki eşyalarda hasar oluştu. 

Ev sahibi Ünal Aburşu, bahçeye çıktığı esnada duvarın devrildiğini ve sırtında hafif sıyrıkların oluştuğunu söyledi.

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