İstanbul'da sağanak felaketi kazaları getirdi! TEM bağlantı yolunda 11 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı

Esenyurt O-3 TEM bağlantı yolunda 11 aracın karıştığı dev zincirleme kazada 6 kişi yaralanırken, Üsküdar Uzunçayır mevkisinde 3 aracın çarpışması sonucu 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

ESENYURT'TA 11 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ: 6 YARALI

Sabah saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağışın etkisiyle yol zemininde oluşan su birikintileri ve kayganlaşma, Avcılar Haramidere TEM Otoyolu O-3 bağlantı yolunda trafiği kilitledi. Kontrolden çıkan 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

ANADOLU YAKASI'NDA DA KAZA: ÜSKÜDAR'DA 4 YARALI

Kuvvetli yağış Anadolu Yakası'nda da ulaşımı olumsuz etkiledi. Üsküdar Uzunçayır mevkisinde 3 aracın karıştığı bir diğer kazada 4 kişi yaralanarak tedavi altına alındı. Kent genelinde birçok ana arterde maddi hasarlı trafik kazaları meydana gelirken, polis ekipleri kaza noktalarında güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrollü olarak sağladı.