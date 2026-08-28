İstanbul'da sağanak felaketi kazaları getirdi! TEM bağlantı yolunda 11 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı

İstanbul'da sabaha karşı etkisini artıran gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış kenti teslim alırken, kayganlaşan yollar peş peşe zincirleme kazalara neden oldu.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
İstanbul'da sağanak felaketi kazaları getirdi! TEM bağlantı yolunda 11 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı
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Esenyurt O-3 TEM bağlantı yolunda 11 aracın karıştığı dev zincirleme kazada 6 kişi yaralanırken, Üsküdar Uzunçayır mevkisinde 3 aracın çarpışması sonucu 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

ESENYURT'TA 11 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ: 6 YARALI

Sabah saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağışın etkisiyle yol zemininde oluşan su birikintileri ve kayganlaşma, Avcılar Haramidere TEM Otoyolu O-3 bağlantı yolunda trafiği kilitledi. Kontrolden çıkan 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

ANADOLU YAKASI'NDA DA KAZA: ÜSKÜDAR'DA 4 YARALI

Kuvvetli yağış Anadolu Yakası'nda da ulaşımı olumsuz etkiledi. Üsküdar Uzunçayır mevkisinde 3 aracın karıştığı bir diğer kazada 4 kişi yaralanarak tedavi altına alındı. Kent genelinde birçok ana arterde maddi hasarlı trafik kazaları meydana gelirken, polis ekipleri kaza noktalarında güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrollü olarak sağladı.

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