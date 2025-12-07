İstanbul’da sağanak hayatı felç etti: Havalimanı çalışanlarını taşıyan servis minibüsü devrildi

Maltepe D-100’de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda havalimanı çalışanlarını taşıyan servis minibüsü devrildi. Kazada 2’si ağır 5 kişi yaralandı, bir kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
İstanbul’da sağanak hayatı felç etti: Havalimanı çalışanlarını taşıyan servis minibüsü devrildi
Yayınlanma: Güncellenme:

İstanbul’da etkili olan sağanak yağış sonrası trafikte peş peşe kazalar meydana geldi. Maltepe D-100 Karayolu’nda yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda havalimanı çalışanlarını taşıyan bir servis minibüsü kontrolden çıkarak devrildi.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre 2’si ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Minibüs içerisinde sıkışan bir kişiyi kurtarma çalışmaları ise ekipler tarafından devam ettiriliyor.

İstanbul’da sağanak hayatı felç etti: Havalimanı çalışanlarını taşıyan servis minibüsü devrildi - Resim : 1

Altın fiyatlarında düşüş! İşte 7 Aralık 2025 güncel altın satış fiyatlarıAltın fiyatlarında düşüş! İşte 7 Aralık 2025 güncel altın satış fiyatlarıEkonomi
24 ilimiz için sarı kodlu uyarı: Kar ve sağanak bekleniyor24 ilimiz için sarı kodlu uyarı: Kar ve sağanak bekleniyorYurt
istanbul kaza sağanak
Günün Manşetleri
2026 bütçesi görüşmeleri yarın başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maduro ile görüştü
“Haberler gerçek dışı, bahis söz konusu değil”
CHP'de yeni MYK belli oldu
Türk limanları Kasım ayında tarihi rekor kırdı
Gürbulak'ta 394 kilogram metamfetamin ele geçirildi
Tuzla'da fabrika yangını
Bakanlık ve kurumlarda üst düzey atamalar
Ünlü spikerler gözaltına alındı
Bahis skandalında kim, neden gözaltına alındı?
Çok Okunanlar
Altın fiyatlarında düşüş! İşte 7 Aralık 2025 güncel altın satış fiyatları Altın fiyatlarında düşüş! İşte 7 Aralık 2025 güncel altın satış fiyatları
Sosyal politika uzmanı vatandaşlık maaşının detaylarını anlattı Sosyal politika uzmanı vatandaşlık maaşının detaylarını anlattı
Zeytinburnu'nda bir taksici bıçaklanarak öldürüldü Zeytinburnu'nda bir taksici bıçaklanarak öldürüldü
BİM 9 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM 9 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayımlandı!
20 Yaş Üstü Aracı Olanın Yüzü Güldü! 250 Bin TL’lik Hurda Desteği 20 Yaş Üstü Aracı Olanın Yüzü Güldü! 250 Bin TL’lik Hurda Desteği