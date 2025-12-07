İstanbul’da sağanak hayatı felç etti: Havalimanı çalışanlarını taşıyan servis minibüsü devrildi

İstanbul’da etkili olan sağanak yağış sonrası trafikte peş peşe kazalar meydana geldi. Maltepe D-100 Karayolu’nda yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda havalimanı çalışanlarını taşıyan bir servis minibüsü kontrolden çıkarak devrildi.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre 2’si ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Minibüs içerisinde sıkışan bir kişiyi kurtarma çalışmaları ise ekipler tarafından devam ettiriliyor.