İstanbul’da sağanak sonrası Kadıköy’de 5 katlı binanın istinat duvarı çöktü

Kadıköy'de yağışın ardından 5 katlı binanın istinat duvarı çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, belediye ekiplerinin yaptığı incelemede binanın tahliye edilmesine gerek olmadığı belirlendi.

Olay, saat 10.30 sıralarında Fikirtepe Mahallesi Mandıra Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre caddede bulunan 5 katlı binanın istinat duvarı, yağış nedeniyle yumuşayan zemin sonucu bitişiğindeki inşaat sahasına doğru çöktü. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri tedbir amacıyla binayı boşaltırken, belediye ekipleri çöken bölümün çevresine demir bariyer ve güvenlik şeridi çekti. Yapılan incelemede binanın risk oluşturmadığı tespit edilince tahliye edilmedi.

Polis ve belediye ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.