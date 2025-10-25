İstanbul’da sağanak sonrası yol çöktü! Vatan Caddesi’nde taksi takla attı

İstanbul Fatih’te etkili olan sağanak nedeniyle Vatan Caddesi’nde yolda çökme meydana geldi. Şoförünün açılan çukura düşmemek için yaptığı manevra sonrası kontrolden çıkan taksi takla attı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 05.30 sıralarında Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi üzerinde meydana geldi. İstanbul’da gece saatlerinde etkili olan sağanak sonrası, bulvarın orta şeridinde yaklaşık 3 metre derinliğinde ve 6 metrekare genişliğinde göçük oluştu.

O sırada seyir halinde olan A.Y. (62) yönetimindeki 34 TKH 16 plakalı taksi, açılan çukura düşmemek için manevra yaptı ancak kontrolden çıkarak takla attı.

Taksi ters dönerken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yardımıyla araçtan çıkarılan sürücü A.Y., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ters dönen taksi çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, çökmenin meydana geldiği noktada güvenlik önlemi alındı.