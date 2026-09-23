İstanbul'da sağanak trafik altüst etti! Anadolu Yakası'nda yoğunluk yüzde 78'e fırladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un peş peşe yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da sabahın erken saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış, günlük yaşamı ve trafik akışını olumsuz yönde etkiledi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
İstanbul'da sağanak trafik altüst etti! Anadolu Yakası'nda yoğunluk yüzde 78'e fırladı
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 İşe ve okula gitmek üzere yola çıkan vatandaşlar yollarda güçlükle ilerlerken, kent genelindeki trafik yoğunluğu sabah saatlerinde kritik seviyelere yükseldi.

İBB VERİLERİNE GÖRE TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 65'İ BULDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, yağışın da etkisiyle sabah saatlerinde genel trafik yoğunluğu yüzde 65 olarak ölçüldü. İki yaka arasındaki yoğunluk oranları ise şu şekilde kaydedildi:

Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 78 seviyesine ulaştı.
Avrupa Yakası'nda ise yoğunluk yüzde 56 olarak kaydedildi.

ANA ARTERLERDE UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Yağış nedeniyle ana arterlerde ve bağlantı yollarında uzun araç kuyrukları meydana geldi. Özellikle D-100 Karayolu Bostancı mevkiinde trafikteki yoğunluk ve aksamalar açıkça dikkat çekti. Sürücüler ilerlemekte zorlanırken, yetkililer yağışın gün boyunca aralıklarla sürmesinin beklendiğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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