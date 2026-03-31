İstanbul'da sağanak yağış bilançosu: Metrekareye 97.8 kg yağış düştü
İstanbul'da cumartesi öğle saatlerinde başlayıp salı sabahına kadar etkisini sürdüren şiddetli sağanak yağışta metrekareye ortalama 97.8 kilogram yağış düştü. İlde 375 su baskını ve 18 toprak kayması yaşanırken, 6903 personel sahada aralıksız görev yaptı.
İstanbul genelinde 29 Mart Cumartesi günü öğle saatlerinde başlayan ve 31 Mart Salı sabahına kadar aralıksız devam eden sağanak yağışın bilançosu netleşti.
Şehirde metrekareye ortalama 97.8 kilogram yağış düşerken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne toplam 670 ihbar ulaştı. Yağışlar sonucunda il genelinde yüzlerce su baskını ve onlarca maddi hasarlı olay meydana geldi.
EN ÇOK ETKİLENEN İLÇELER VE YAĞIŞ MİKTARI
İstanbul'u günlerce etkisi altına alan sağanak yağış, özellikle kentin belirli bölgelerinde şiddetini artırdı. Yağışların Ümraniye, Sarıyer, Üsküdar, Kadıköy, Beykoz, Bakırköy, Kartal ve Beylikdüzü ilçelerinde yoğunlaştığı tespit edildi.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü’nün verileri doğrultusunda harekete geçen Afet Yönetim Merkezi, yağış süresince 7 gün 24 saat esasına göre faaliyet gösterdi. İstanbul Valiliği koordinasyonunda yürütülen çalışmalara AFAD, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilçe belediyeleri ekipleri katıldı.
Sahadan gelen ihbarlara en kısa sürede müdahale etmek ve vatandaşların mağduriyetini en alt seviyede tutmak amacıyla sahada toplam 6903 personel görev aldı. Çalışmalarda ayrıca 2505 araç, iş makinası ve 824 ekipman kullanıldı.
ULAŞIMDA AKSAKLIK YAŞANMADI
Şiddetli yağış ve rüzgara rağmen, şehirdeki hava ve deniz ulaşım hatlarında seferler planlandığı gibi devam ediyor. Havalimanlarında yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle iptal edilen herhangi bir uçuş bulunmuyor.
Benzer şekilde, İDO, BUDO ve Şehir Hatları vapur seferlerinde de olumsuz hava koşulları kaynaklı bir iptal yaşanmadığı bildirildi.
Yağışın yol açtığı olumsuzluklar nedeniyle vatandaşlar çağrı merkezlerinden yardım talebinde bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşan toplam 670 ihbar, hızla ilgili ekiplere yönlendirilerek müdahale edildi.
Kayıtlara geçen verilere göre il genelinde 375 su baskını, 18 toprak kayması, 26 ağaç devrilmesi ve 16 duvar çökmesi meydana geldi. Ayrıca ekipler, 2 kişinin mahsur kaldığı olaylara müdahale etti ve 28 tehlike arz eden parça ihbarını değerlendirerek gerekli güvenlik önlemlerini aldı.