İstanbul'da sahte alkol operasyonları! 13 şüpheli yakalandı

İstanbul'da, 9-16 Aralık tarihleri arasında sahte ve kaçak alkol operasyonları gerçekleştirildi. Operasyonların ayrıntılarını açıklayan İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, 13 şüphelinin gözaltına alındığını ve bunlardan 2'sinin tutuklandığını bildirdi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
İstanbul'da sahte alkol operasyonları! 13 şüpheli yakalandı
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İstanbul'da, uygun olmayan ortamlarda yapılan ve sağlığa zararlı sahte alkolleri üretip satan şüphelilerin yakalanması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Çalışmada, sağlıksız ortamlarda imal edilen sahte alkollerin boş şişelere doldurulduğu, üzerine sahte bandrol ve etiketlerin yapıştırıldığı, bu sayede de sahte şişelere gerçek süsü verildiği belirlendi.

11 AYRI ADRESE OPERASYON DÜZENLENDİ

Bu içkilerin kent genelinde öncelikle tekel bayileri ve eğlence mekanları olmak üzere nakliye araçları ve motokuryelerle dağıtıldığını ortaya çıkaran ekipler, çalışmaların tamamlanmasının ardından 9-16 Aralık'ta 11 ayrı adrese operasyon yaptı.

Toplam 13 şüphelinin yakalandığı operasyonda 17 bin 287 litre sahte alkol, 1715 şişe kaçak alkol, 4 bin 363 sahte içki bandrolü, 5 bin 400 etiket ile alkol yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİNİN TUTUKLANDIĞI AÇIKLANDI

Öte yandan bu yıl içerisinde yürütülen operasyonlar ve denetimler kapsamında 14 bin 718 dolu içki şişesi, 297 bin 624 litre sahte alkolün yanı sıra, üretimde kullanılan 928 bin 984 malzeme ele geçirildi.

İstanbul'da sahte alkol operasyonları! 13 şüpheli yakalandı - Resim : 1

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Vatan Yerleşkesi'nde ele geçirilen ürünlerin sergisini ziyaret ederek, operasyon ve denetimlerde emeği geçenleri tebrik etti.

Kaçak ve sahte alkol imal eden 11 farklı adrese 9-16 Aralık'ta operasyon yapıldığını belirten Yıldız, "Operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alınmış, 10 şüpheliye adli kontrol hükümleri uygulanmış, 2'si tutuklanmıştır. Biri hakkında ise adli işlemler devam etmektedir. Halk sağlığını tehdit eden, bu kaçak alkol imal eden merkezlere operasyonlarımız devam edecektir. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekiplerimizi tebrik ediyorum." dedi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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