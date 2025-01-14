İstanbul'da sahte içki kabusu: 3 kişi hayatını kaybetti

Başakşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Türkmenistan uyruklu Agajan Bashımov ve Rahmatullah Artıkov'un dün gözaltına almasının ardından, hastanede tedavi gören Ravshan Sayıtınıyovoz'un bugün sahte içki nedeniyle hayatını kaybetmesi üzerine soruşturma başlattı.

Mert Sagit Mert Sagit
İstanbul'da sahte içki kabusu: 3 kişi hayatını kaybetti
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Sahte içki nedeniyle Myrat P, Myrat S. ile Allahyar A'nın da hastanede tedavi altına alındığını belirleyen ekipler, sahte içkilerin Türkmenistan uyruklu Agazhan O. ile Amangul D. tarafından Ziya Gökalp Mahallesi Gürsu Sokak'taki iş yerinde satıldığını tespit etti.

Şüphelilerin yine bu iş yerinin yakınında kaldıkları evde sahte içki ürettiğini belirleyen ekiplerce düzenlenen operasyonda, bu 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Bu kişilerin adreslerindeki aramalarda, yaklaşık 50 litre sahte içki, 36 uyuşturucu hap, 5 parça uyuşturucu madde, hassas terazi, Afyon sakızı, sahte olduğu değerlendirilen göçmen kimlik kartı ile çok miktarda tıbbi ilaç ele geçirildi.

Şüphelilere kira ödeyerek bu adreste kaçak olarak ikamet ettikleri belirlenen Türkmenistan uyruklu 4 kişi de işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca da şüpheliler Agazhan O. ile Amangul D. hakkında "taksirle ölüme neden olma", "uyuşturucu madde ticareti yapmak", "sahte içki üretip satmak", "nevi belli olmayan tıbbi ilaç", "göçmen kaçakçılığı" ile "resmi belgede sahtecilik" suçlarından soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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