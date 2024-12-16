İstanbul'da sahte içki kâbusu büyüyor, bilanço ağırlaşıyor

İstanbul’da son bir buçuk ayda sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybedenlerin sayısı 37’ye yükseldi. 17 kişinin tedavisi sürüyor. Yurt genelinde son 10 günde yapılan sahte içki operasyonlarında da 85 şüpheli yakalandı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
İstanbul'da sahte içki kâbusu büyüyor, bilanço ağırlaşıyor
Yayınlanma:

Sadece İstanbul’da son 1,5 ayda sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi.

Valilikten konuya ilişkin açıklama yapıldı. Buna göre, ekiplerce 1002 iş yeri denetlendi. 287 bin 758 litre alkollü sıvı, 14 bin 701 dolu içki şişesi, 853 bin 460 bandrol ve etiket ile sahte içki imal ve satışında kullanılan çok sayıda yan ürün ele geçirildi. 32 işletmeye toplam 2 milyon 662 bin 52 lira idari ceza uygulandı.

Alkol zehirlenmesine bağlı olaylarda sahte içki temin eden 36 şüpheli gözaltına alındı. 14'ü tutuklandı, serbest bırakılan diğer şüphelilerden 8'i hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

Valilik açıklamasında, 1 Kasım'dan beri sahte içkiden zehirlenenlerden 37'sinin hayatını kaybettiği, 17'sinin tedavisinin sürdüğü, 23'ünün ise taburcu edildiği bilgisine yer verildi.

81 ilde de Jandarma tarafından sahte içki üretimi yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik “Çengel-11” operasyonları düzenlendi.

Son 10 gündür yapılan operasyonlarda, 40 bin 388 litre sahte alkol ve etil alkol ele geçirildi. 85 şüpheli yakalandı.

Ankara’da Bollywood rüzgarı estiAnkara’da Bollywood rüzgarı estiKültür Sanat

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

istanbul sahte içki
Günün Manşetleri
Almanya’da erken seçim kapıda: Scholz, güven oylamasını kaybetti
Mücadele arkadaşları Turhan Özlü'yü anlattı
İstanbul için kritik uyarı: Ekrem İmamoğlu açıkladı!
Sosyal medyada paylaştı: 45 bin lira ceza kesildi
Asgari ücretten ilk açıklama!
"Halkımdan ve ordumdan vazgeçmedim"
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
CHP'li 6 belediyeye haciz
Poşet fiyatlarına zam mı geliyor?
Yolcu otobüsü şarampole devrildi
Çok Okunanlar
"Halkımdan ve ordumdan vazgeçmedim" "Halkımdan ve ordumdan vazgeçmedim"
Rusya'dan Suriye'deki üslerle ilgili yeni açıklama Rusya'dan Suriye'deki üslerle ilgili yeni açıklama
Asgari ücretten ilk açıklama! Asgari ücretten ilk açıklama!
CHP'li 6 belediyeye haciz CHP'li 6 belediyeye haciz
İran'dan Şam Büyükelçiliği'yle ilgili yeni açıklama İran'dan Şam Büyükelçiliği'yle ilgili yeni açıklama