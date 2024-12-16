İstanbul'da sahte içki kâbusu büyüyor, bilanço ağırlaşıyor

Sadece İstanbul’da son 1,5 ayda sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi.



Valilikten konuya ilişkin açıklama yapıldı. Buna göre, ekiplerce 1002 iş yeri denetlendi. 287 bin 758 litre alkollü sıvı, 14 bin 701 dolu içki şişesi, 853 bin 460 bandrol ve etiket ile sahte içki imal ve satışında kullanılan çok sayıda yan ürün ele geçirildi. 32 işletmeye toplam 2 milyon 662 bin 52 lira idari ceza uygulandı.



Alkol zehirlenmesine bağlı olaylarda sahte içki temin eden 36 şüpheli gözaltına alındı. 14'ü tutuklandı, serbest bırakılan diğer şüphelilerden 8'i hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.



Valilik açıklamasında, 1 Kasım'dan beri sahte içkiden zehirlenenlerden 37'sinin hayatını kaybettiği, 17'sinin tedavisinin sürdüğü, 23'ünün ise taburcu edildiği bilgisine yer verildi.



81 ilde de Jandarma tarafından sahte içki üretimi yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik “Çengel-11” operasyonları düzenlendi.

Son 10 gündür yapılan operasyonlarda, 40 bin 388 litre sahte alkol ve etil alkol ele geçirildi. 85 şüpheli yakalandı.