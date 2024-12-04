İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 17 oldu

İstanbul'da 46 kişi sahte içkiye bağlı zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurmuştu. Tedavisi devam eden bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle birlikte sahte içkiden yaşamını yitirenlerin sayısı 17'ye yükseldi. 22 kişinin tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 17 oldu
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İstanbul'da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerin katılımıyla sahte içki operasyonu düzenlenmişti.

Ekiplerin operasyona ilişkin yürüttüğü çalışmalarda, Şişli, Beyoğlu, Fatih, Kağıthane, Esenyurt, Sultangazi, Bakırköy, Üsküdar ve Ümraniye'de sahte içkiye bağlı zehirlenme şüphesiyle 46 kişinin hastaneye başvurduğu tespit edilmişti.

Bu kişilerden 17'sinin hayatını kaybettiği, 7'sinin taburcu olduğu ve 22'sinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri tarafından yürütülen sahte içki operasyonlarında yakalanan 19 şüpheliden 8'i adli makamlarca tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla olmak üzere 11'i serbest bırakıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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