İstanbul'da şiddetli fırtına: Yaralılar var!

Şiddetli rüzgar nedeniyle Bakırköy Florya Sosyal Tesisleri önünde bir ağaç devrildi. Ağacın parçaları yoldan geçen 2 kadının üzerine düştü. Hafif yaralanan kadınlar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, devrilen ağaç itfaiye ekiplerince parçalanarak kaldırıldı.

Bağcılar Yüzyıl Mahallesi 2022 Sokak’ta kaldırımda bulunan bir ağaç da devrilerek park halindeki 2 otomobilin üzerine düştü. Olayda can kaybı yaşanmazken araçlarda hasar meydana geldi.

Şişli Fulya Mahallesi’nde sabah saatlerinde devrilen bir ağaç, itfaiye ve belediye ekiplerinin müdahalesiyle parçalanarak yoldan kaldırıldı ve trafik yeniden açıldı.

FIRTINA AKŞAM SAATLERİNDE ETKİSİNİ ARTIRACAK

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kuvvetli poyrazın akşam saatlerinde şiddetini artıracağını açıkladı. Kısa süreli ve şiddetli fırtına dalgaları ile sağanak yağışın kent genelinde etkili olabileceği, deniz ulaşımında iptaller ve gecikmelerin yaşanabileceği belirtildi. Vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları uyarısı yapıldı.