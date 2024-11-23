İstanbul'da şiddetli lodos nedeniyle bazı uçaklar iniş yapamadı: Farklı şehirlere gönderildi

İstanbul Havalimanı'na iniş yapmak isteyen uçaklar, kuvvetli lodos ve sağanak yağış nedeniyle inişlerini gerçekleştiremedi. Bu sebeple bazı uçaklar pisti pas geçmek zorunda kalırken, çevredeki havalimanlarına yönlendirilen uçuşlar oldu.

Yakıt Kritik Seviyeye Düştü

Havada uzun süre tur atan uçaklardan bazıları yakıt kritik seviyeye ulaştığı için İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na yönlendirildi. Türk Hava Yolları’na ait Lagos-İstanbul, Maskat-İstanbul, Şikago-İstanbul, Stockholm-İstanbul ve Manila-İstanbul uçuşları, İstanbul yerine İzmir’de iniş yaptı.

Seferlerde Gecikmeler Yaşandı

Sabiha Gökçen Havalimanı da kuvvetli rüzgardan etkilendi. Havada tur atan uçaklar nedeniyle iniş ve kalkışlarda gecikmeler yaşanırken, Marmara Bölgesi’ni etkisi altına alan lodos ve fırtına, İstanbul’daki havalimanlarında operasyonel zorluklara yol açtı. Alternatif havalimanlarına yönlendirmeler zorunlu hale geldi.