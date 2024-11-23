İstanbul'da şiddetli lodos nedeniyle bazı uçaklar iniş yapamadı: Farklı şehirlere gönderildi

Şiddetli lodos, İstanbul'daki hava trafiğinde büyük aksamalara neden oldu. Güçlü rüzgarlar nedeniyle birçok uçak iniş yapamadı, bazı seferler ise çevredeki havalimanlarına yönlendirildi.

Mert Sagit Mert Sagit
İstanbul'da şiddetli lodos nedeniyle bazı uçaklar iniş yapamadı: Farklı şehirlere gönderildi
Yayınlanma:

İstanbul Havalimanı'na iniş yapmak isteyen uçaklar, kuvvetli lodos ve sağanak yağış nedeniyle inişlerini gerçekleştiremedi. Bu sebeple bazı uçaklar pisti pas geçmek zorunda kalırken, çevredeki havalimanlarına yönlendirilen uçuşlar oldu.

Yakıt Kritik Seviyeye Düştü

Havada uzun süre tur atan uçaklardan bazıları yakıt kritik seviyeye ulaştığı için İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na yönlendirildi. Türk Hava Yolları’na ait Lagos-İstanbul, Maskat-İstanbul, Şikago-İstanbul, Stockholm-İstanbul ve Manila-İstanbul uçuşları, İstanbul yerine İzmir’de iniş yaptı.

Seferlerde Gecikmeler Yaşandı

Sabiha Gökçen Havalimanı da kuvvetli rüzgardan etkilendi. Havada tur atan uçaklar nedeniyle iniş ve kalkışlarda gecikmeler yaşanırken, Marmara Bölgesi’ni etkisi altına alan lodos ve fırtına, İstanbul’daki havalimanlarında operasyonel zorluklara yol açtı. Alternatif havalimanlarına yönlendirmeler zorunlu hale geldi.

İsrail Ordusunda ruh sağlığı krizi derinleşiyor: İntihar eden asker sayısı artıyorİsrail Ordusunda ruh sağlığı krizi derinleşiyor: İntihar eden asker sayısı artıyorDünya
uçak hava muhalefeti
Günün Manşetleri
Kargodan gelen mesajlara dikkat!
"3. Dünya Savaşı şimdiden başladı"
Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyım atandı
NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye'yi ziyaret edecek
Polis ekibine silahlı saldırıda yeni gelişme
Gri kategoride aranırken yakalanan terörist tutuklandı
Irak'ın Kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Peskov açıkladı
A Milli Takım'ın play-off turundaki rakibi belli oldu
Kadına yönelik şiddet ve medya
Çok Okunanlar
A Milli Takım'ın play-off turundaki rakibi belli oldu A Milli Takım'ın play-off turundaki rakibi belli oldu
O isimlere boks dünyasından men O isimlere boks dünyasından men
Bursa'da 18 yaşındaki torun dehşet saçtı Bursa'da 18 yaşındaki torun dehşet saçtı
Park halindeki araca silahlı saldırı Park halindeki araca silahlı saldırı
Kargodan gelen mesajlara dikkat! Kargodan gelen mesajlara dikkat!