İstanbul'da Şiddetli Rüzgar Ve Sağanak Zor Anlar Yaşattı

Bahçelievler Soğanlı Mahallesi'ndeki bir binanın yan bölümünden kuvvetli rüzgar nedeniyle kopan beton parçalar caddeye ve binanın yanındaki boş araziye düştü. Beton blok parçalarının kaldırımdaki bariyerleri devirdiği görüldü.

Aynı ilçede Bursalı Tahir ve İğde sokaklarında devrilen ağaçlar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kaldırıldı.

Avcılar'da da bir ağacın dallarının büyük bölümü şiddetli rüzgarın etkisiyle kırıldı.

Esenyurt Esenkent yan yolda bir ağaç, aracın üzerine devrildi. Selahaddin Eyyubi Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi yağışın etkisiyle sular altında kalırken sürücüler zor anlar yaşadı.

Bağcılar Bağlar Mahallesi Mimar Sinan Caddesi sağanaktan dolayı suyla kaplandı. Bu sırada bir kamyon, motorunun su alması nedeniyle yolda kaldı.

Yolu trafiğe kapatan İSKİ ekiplerinin çalışmalarının ardından sular çekildi, cadde tekrar trafiğe açıldı.

Akşam saatlerinde Üsküdar'da çakan şimşekler, Çamlıca Tepesi'nden görüntülendi.