İstanbul’da şiddetli sağanak: Cadde ve sokaklar sulara gömüldü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından, İstanbul’un birçok bölgesinde sağanak yağış etkili oldu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İstanbul’da şiddetli sağanak: Cadde ve sokaklar sulara gömüldü
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından, İstanbul’un birçok bölgesinde sağanak yağış etkili oldu.

Küçükçekmece ve Sultangazi ilçelerinde şiddetli yağışla birlikte cadde ve sokaklar adeta göle dönüştü. Yağışın etkisiyle yollar su altında kalırken, sürücüler ilerlemekte zorluk yaşadı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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