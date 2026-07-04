İstanbul'da şiddetli sağanak: Sokaklar göle döndü, Kapalıçarşı'yı su bastı

Yağışın yarattığı tahribat sadece Kapalıçarşı ile sınırlı kalmadı; kentin farklı ilçelerinde bulunan bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Meydana gelen su baskınları ve ulaşım aksaklıklarının ardından ekipler, olumsuzluk yaşanan noktalardaki çalışmalarına kesintisiz devam ediyor.