İstanbul'da şiddetli sağanak: Sokaklar göle döndü, Kapalıçarşı'yı su bastı
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da sabah başlayıp öğle saatlerinde şiddetini artıran sağanak yağış kenti teslim aldı. Yaşamı olumsuz etkileyen yağış nedeniyle köprü altlarında trafik kilitlenirken, Tarihi Kapalıçarşı başta olmak üzere birçok ev ve iş yerini su bastı.
Meteoroloji yetkililerinin önceden bildirdiği sağanak yağış, sabah saatlerinde İstanbul'un birçok ilçesinde başladı. Öğle saatlerinde şiddetini daha da artıran yağış, cadde ve sokakları kısa sürede göle çevirdi. Şehir merkezindeki köprü altlarında büyük su birikintileri oluştu.
Göle dönen yollarda ilerlemeye çalışan sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Meydana gelen su birikintileri nedeniyle trafikte zaman zaman yoğunluk oluşurken, kent genelinde yaşam olumsuz etkilendi.
Şiddetli sağanak Tarihi Kapalıçarşı'da da etkisini hissettirdi. Çarşının bazı bölümlerinde ani su baskınları yaşandı. Yağış sularının dükkanların içine kadar girmesiyle birlikte esnaf, iş yerlerine dolan suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.
Yağışın yarattığı tahribat sadece Kapalıçarşı ile sınırlı kalmadı; kentin farklı ilçelerinde bulunan bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Meydana gelen su baskınları ve ulaşım aksaklıklarının ardından ekipler, olumsuzluk yaşanan noktalardaki çalışmalarına kesintisiz devam ediyor.
Meteoroloji verilerine göre, sağanak yağışın kent genelinde aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.