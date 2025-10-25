İstanbul’da şiddetli yağış sonrası istinat duvarı çöktü! Otoparktaki araçlar enkaz altında kaldı

İstanbul’un Maltepe ilçesinde gece saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından bir binanın istinat duvarı açık otoparktaki araçların üzerine yıkıldı. 3 araç zarar gördü, 1 araç tamamen enkaz altında kaldı

Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma:

İstanbul’un Maltepe ilçesinde gece saatlerinde etkili olan kuvvetli yağışın ardından bir binanın istinat duvarı açık otoparktaki araçların üzerine yıkıldı.

Olay, Feyzullah Mahallesi Şehit Hikmet Ak Caddesi üzerinde meydana geldi. Yağış nedeniyle bir binanın istinat duvarı otoparka doğru çöktü. Otoparkta bulunan bir araç enkaz altında kalırken, iki aracın üzerine moloz parçaları düştü, bir araç da hasar aldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler çökme yaşanan alanı kapatarak güvenlik önlemi aldı.

Zarar gören araçlar vatandaşlar tarafından otoparktan çekilirken, enkaz altında kalan otomobil için kurtarma çalışması başlatıldı. Molozların kaldırılmasının ardından araç otoparktan çıkarılacak.

Araç sahibi Mehmet Demircioğlu, “Gece yağmur sesiyle uyandım. Arabanın bu şekilde enkaz altında kaldığını gördüm.” dedi.

Demircioğlu, duvarın üst kısmında daha önce yapılan kazı nedeniyle suyun duvarın altına aktığını ve çökme yaşandığını iddia etti.

Öte yandan, duvarın yıkılma anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şiddetli yağmurun etkisiyle istinat duvarının otoparktaki araçların üzerine doğru yıkıldığı anlar yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

istanbul yağış
